Я «патологический чистюля»

Сам по себе порядок в доме вызывает, как правило, только положительные эмоции, а стремление хозяев к чистоте – уважение. Находясь в таком помещении, где нас окружают порядок и свежесть, возникают теплые чувства надежности, спокойствия и уверенности. А вот в помещении, где как будто стерильно, уже может начать развиваться тревога. На ум приходит операционная, и невольно задаешься вопросом: насколько ты соответствуешь помещению, в котором оказался, и место ли тебе здесь.

Одно дело прийти туда, где чисто и светло, а другое дело быть постоянным участником процесса создания и поддержания чистоты и порядка. Причем, нелегко может оказаться как самому носителю правил о порядке, так и участникам чьего-то образа жизни. Психолог Алла Ильина разбирается в вопросе, что значит быть «патологическим чистюлей».

А в жизни…

Одна моя знакомая – аллергик. Каждый раз, после того, как она выходит куда-то из дома (магазин, прогулка с детьми, работа), по возвращении сразу же полностью моется сама, а потом моет полы, протирает пыль и ручки дверей. Для нее это – норма жизни. А мне даже представить трудно, что это за жизнь, если каждый раз после улицы нужно проделать столько уборочных и очищающих процедур.

Другой пример, когда одна моя пациентка пришла с просьбой помочь справиться со страхом, что ее ребенок заболеет из-за ее халатности. После родов эта женщина стала маниакально мыть все поверхности в своем доме и не могла остановиться. Ей казалось, что вокруг слишком много микробов, и она хотела обезопасить своего новорожденного малыша. При чем до родов такого стремления, как уничтожать микробов, у нее не было.

К избыточному стремлению к чистоте обращается и индустрия кино. Например, в мультсериале «Черный плащ» есть героиня суперзлодейка по имени Нашатырка. Вначале она была обычной уборщицей, но надышавшись испарениями экспериментального чистящего средства, стала одержима чистотой и порядком. При этом героиня занимается тем, что добывает для преступной организации деньги.

Потрясающе красивый случай мании порядка (заметьте, не только чистоты) представлен в американском триллере «Цвет ночи». Главный герой – психотерапевт, в исполнении молодого Брюса Уиллиса, став свидетелем суицида своей пациентки, сам попадает в терапевтическую группу своего друга-коллеги. После внезапной трагической кончины которого, уже сам начинает вести эту группу. Среди участников психотерапии есть адвокат, который постоянно пересчитывает страницы и количество книг в комнате. Он постоянно дезинфицирует помещение. Эта мания достигла таких размеров, что он был отправлен в принудительный отпуск, отстранен от работы. В одном из эпизодов герой сравнивает двух женщин, которыми увлечен. Но одна проигрывает сравнение, так как у нее дома беспорядок: «сковородки с застывшем жиром…предметы нижнего белья, висящие в душе…Я составил список, там было 22 пункта всего, чего я не мог выносить», – говорит герой. А затем описывает другую женщину, которая покорила его: «Она меня считает неаккуратным. Я бы даже не знал, была ли она, если бы не еле уловимый запах духов». Отношения этой женщиной с порядком таковы, что она не оставляет следов своего пребывания в местах, которые посетила.

Как же отличить чистоплотность от болезни? И где протекает граница между нормой и патологией? Рассмотрим крайние проявления стремления к чистоте.

Мизофобия и рипофобия

Данные фобии характеризуются паталогической боязнью загрязнения и заражения, которое может произойти при контакте с другими людьми или соприкосновении с окружающими предметами.

Впервые термин «мизофобия» стал использоваться в медицине в начале 20 века благодаря наблюдениям Уильяма Хаммонда за навязчивым мытьем рук некоторых пациентов. Хаммонд был американским врачом неврологом и автором первого учебника по этому направлению в медицине. Некоторое время считалось, что мизофобия – это именно страх перед мытьем рук. И только потом, в наблюдениях выяснилось, что речь идет о страхе грязи. В процессе мытья рук больной думает не о микробах, а о том «что его руки должны быть вымыты». Еще существует конкретный страх перед микробами, он называется гермофобия и боязнь бактерий – бактериофобия.

Симптомами мизофобии можно считать постоянное (безмерно частое) мытье рук, постоянное обрызгивание себя антисептиком, страх к прикосновениям, выраженное стремление к стерильности в своем окружении. Избегание грязи, вплоть до того, что страдающий может отказаться выходить из дома.

Мизофоб не осознает разницы между полезными микроорганизмами и несущими вред. Для него опасность во всем, и все виды бактерий неприемлемы. Такой человек стремится не просто к чистоте, а к стерильности. Если что-то не обработано антисептиком, это вызывает сильные опасения и тревогу. Трудно представить, как ощущали себя такие люди в период карантинных мер в связи с эпидемиологической обстановкой в стране в 2020 году. Ведь их опасения подтвердились, тревогу усилилась, но при этом они обладают полезной привычкой дезинфицировать все вокруг себя.

К сожалению, избавиться от всех опасностей, связанных с микробами, невозможно, а подорвать свое здоровье легко. Что и делает мизофоб. Причины развития мизофобии распространяются как на внешние факторы (подогревание страха, преувеличение опасности чего-либо средствами массовой информации), так и индивидуальные особенности человека (травмирующий опыт заражения инфекцией, впечатлительность, тревожность, истощенность нервной системы).

Тема мизофобии регулярно обыгрывается в кинематографе, например, в «Теории большого взрыва» Шелдон Купер постоянно обрабатывает руки антисептиком, старается не соприкасаться с другими людьми, и очень внимателен к вопросам гигиены. Или герой Джека Николсона из фильма «Лучше не бывает», постоянно моет руки, каждый раз используя при этом новый кусок мыла.

Страх беспорядка (клаттерофобия)

Люди, страдающие этой формой невроза, постоянно борются за чистоту и порядок в своем пространстве. Их борьба идет даже с несуществующей грязью. Это происходит из-за постоянной тревоги, которая не находит выхода. Считается, что клаттерофобия может иметь генетическое происхождение.

Страх беспорядка проявляется в навязчивом желании чистоты и наведения порядка, постоянной уборке. Дискомфорт доставляет даже мысль о неубранной вещи, замеченной складке, пылинке, предмете «не на своем месте».

Также причины клаттерофобии могут сформироваться в детстве, когда ребенок не имеет возможности получить опору и поддержку от значимых взрослых, если обстановка вокруг них нестабильна или угрожает безопасности. Вырастая, такие люда ищут уверенность в завтрашнем дне, создавая иллюзию контроля своей жизни через постоянное стремление к чистоте и порядку. Это их способ справляться с постоянной тревогой.

Главным вопросом в таком случае будет: снизилось ли чувство тревоги? Если да, то как долго длится ощущение мира и покоя в душе? Если уборка – лишь способ расслабиться, но совсем ненадолго – это должно стать поводом посмотреть на себя внимательно с тем, чтобы найти способы заботы о себе и снять тревогу на более долгую перспективу другими способами.

Возможность переключиться

Между тем любовь к порядку или к конкретной процедуре в рамках уборки может оказаться важным терапевтическим элементом.

У меня есть одна пациентка, которая с упоением рассказывает о том, что, когда она расстроена, не может принять решение, испытывает грусть, начинает уборку в доме. Особенное удовольствие ей доставляет мытье полов. «Для меня это медитация», – говорит она. – «Я погружаюсь в процесс, и получаю действительно большое удовольствие во время выполнения домашних дел, особенно, если это мытье полов».

Способность переключиться, бывает, требует от нас действий. И может быть, совсем простых, как в случае с уборкой. Как я уже писала в статье «В моем доме всегда бардак», навести порядок в жилище бывает полезно, чтобы освободить место и в голове.

Когда человек находится под воздействием стресса, создается избыточное напряжение в теле и эмоциональном фоне, в голове крутятся тревожные мысли. Чтобы снять это напряжение, буквально нужно начать двигаться, помочь телу переключиться на другой вид деятельности. Уборка будет весьма кстати.

Сам себе «Ревизорро»

А бывает, человек настолько привержен правилам, которые зачастую сам же и устанавливает, что чистота – залог здоровья его самого в аспектах как физических, так и психологических. Такому человеку вряд ли доставляет радость уборка, но зато он искренне рад и считает своим долгом жить в порядке и чистоте.

Наличие опрятности в быту и в гардеробе – это часть проявления характера, образ жизни. Человек стремится к результату. Когда его окружает та действительность (хотя бы в его собственном доме или на рабочем столе), которую он приемлет, он спокоен и удовлетворен. Конечно, жить с ним сложно, но только до тех пор, пока вы не начнете разделять его убеждения и поддерживать систему ценностей, которая, кстати говоря, совсем неплоха. И в порядке, когда он становится частью организованной жизни, тоже есть место, а главное, время для творчества и отдыха в кругу родных. А какое удовлетворение испытывает наш педант, когда два дня делая генеральную уборку, вычищая все углы, потом снисходительно кивает в ответ на восхищение гостей, с улыбкой заявляя: «Ну что вы, да у меня вовсе и не убрано».

Невроз или не невроз? Вот в чем вопрос

Как же понять, что происходит в собственной жизни, является ли стремление к чистоте нормой или оно уже стало формой невроза? Поможет внимательный вдумчивый анализ. Прежде всего, самоанализ. А ключом к понимаю станет следующее: что приносит радость и удовлетворение – нахождение в чистоте и (или) процесс наведения порядка, его поддержание? Несмотря на все усилия остаются постоянный страх, неуверенность и чувство тревоги?

Если вы склоняетесь ко второму – это, безусловно, сигнал обратить внимание на то, можете ли справиться с симптомом самостоятельно. И если нет – это повод обратиться к специалисту.

В любом случае, даже при самых положительных стремлениях к чистоте и порядку, не стоит забывать, что идеал недостижим, ведь все в мире находится в постоянном движении. А легкий, приемлемый «беспорядок» оставляет место для творчества и развития.